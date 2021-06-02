Не мог даже стоять на ногах: В Нижнем Новгороде задержали таксиста-неадеквата с несколькими паспортами и неизвестным веществом в авто

Находился ли мужчина под воздействием психотропных веществ, пока не ясно, но его явно ненормальное поведение навело пользователей соцсетей на определённые мысли.