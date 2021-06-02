Не мог даже стоять на ногах: В Нижнем Новгороде задержали таксиста-неадеквата с несколькими паспортами и неизвестным веществом в авто
Находился ли мужчина под воздействием психотропных веществ, пока не ясно, но его явно ненормальное поведение навело пользователей соцсетей на определённые мысли.
Неадекватного таксиста задержали в Нижнем Новгороде. Видео © Телеграм-канал "Нижний № 1"
В Нижнем Новгороде сотрудники ДПС задержали таксиста, который управлял автомобилем в невменяемом состоянии. Видео с места инцидента появилось в распоряжении телеграм-канала "Нижний № 1".
На кадрах видно, как правоохранители вытаскивают тело взрослого мужчины из салона иномарки, так как сам он не в состоянии выйти из машины. Помимо проблем с координацией, у таксиста заплетается язык. К слову, в салоне его авто было обнаружено несколько паспортов и вещество непонятного происхождения. Точно не известно, был ли мужчина под действием психотропных веществ, но его явно неадекватное поведение навело пользователей соцсетей на определённые мысли.
Известно, что в момент, когда водителя остановили сотрудники ДПС, он, к счастью, никого не вёз. Пока в "Яндекс. Такси" воздерживаются от комментариев по поводу данного инцидента.
Ранее в Петербурге таксист жестоко зарезал водителя за отказ уступить ему дорогу. В результате водитель такси нанёс удар ножом в грудь 26-летнему местному жителю. Потерпевший скончался в больнице от полученного ранения. Водителя на время следствия арестовали.
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