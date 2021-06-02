В МИД не исключили возобновления полётов на курорты Египта уже этим летом

"Если есть решение принципиальное — возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять чем быстрее, тем лучше", — отметил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, добавив, что рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут запустить летом.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года регулярные рейсы в Каир были восстановлены, однако египетские курорты по-прежнему оставались закрытыми для чартеров из России. В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения в полном объёме, в том числе с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Однако пока дата запуска рейсов не называется.