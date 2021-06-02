Экс-главу "Открытой России" Пивоварова арестовали на два месяца
Ранее на этой неделе его задержали в аэропорту Пулково, а позже обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом.
Андрей Пивоваров. Фото © ТАСС / Задворная Алена
Бывшего исполнительного директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова арестовали на два месяца по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. Такое решение принял Первомайский районный суд Краснодара, сообщает ТАСС.
"Суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению. Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года", — заявил судья.
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Напомним, бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров был ранее задержан в петербургском аэропорту Пулково. Его обвинили в попытке скрыться от следствия за рубежом.
Ранее экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Также обыски, со слов бывшего парламентария, прошли у Александра Соловьёва и Виталия Венедиктова. В итоге Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды. Своей вины он не признаёт. По делу также проходит его тётя Ирина Ермилова.
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