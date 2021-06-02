Экс-главу "Открытой России" Пивоварова арестовали на два месяца

Ранее экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Также обыски, со слов бывшего парламентария, прошли у Александра Соловьёва и Виталия Венедиктова. В итоге Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды. Своей вины он не признаёт. По делу также проходит его тётя Ирина Ермилова.