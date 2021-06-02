Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полётов в Крым
В МИДе страны пообещали, что будут "действовать мгновенно", если хоть один самолёт Belavia приземлится на полуострове.
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Санкции будут неизбежны в том случае, если самолёты белорусской авиакомпании Belavia ("Белавиа") окажутся на территории Крыма. Об этом в среду заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДН. И если хоть один самолёт белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, то санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", — приводит слова представительницы ведомства агентство "Укринформ".
Ранее гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания пока не собирается летать в Крым. Для этого необходимо политическое признание Крыма как части России. На это отреагировал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец. По его мнению, белорусской авиакомпании не следует сейчас "откидывать уникальный шанс" с полётами на полуостров.
Тем не менее после переговоров президентов России и Белоруссии минтрансам двух стран поручили определить города РФ для прямого авиасообщения. Лукашенко попросил российскую сторону изучить вопрос организации перелётов "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.
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