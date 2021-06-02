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Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полётов в Крым

В МИДе страны пообещали, что будут "действовать мгновенно", если хоть один самолёт Belavia приземлится на полуострове.

2 июня, 12:06

Фото © Pixabay

Санкции будут неизбежны в том случае, если самолёты белорусской авиакомпании Belavia ("Белавиа") окажутся на территории Крыма. Об этом в среду заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДН. И если хоть один самолёт белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, то санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями",  приводит слова представительницы ведомства агентство "Укринформ".

Ранее гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания пока не собирается летать в Крым. Для этого необходимо политическое признание Крыма как части России. На это отреагировал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец. По его мнению, белорусской авиакомпании не следует сейчас "откидывать уникальный шанс" с полётами на полуостров.

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Тем не менее после переговоров президентов России и Белоруссии минтрансам двух стран поручили определить города РФ для прямого авиасообщения. Лукашенко попросил российскую сторону изучить вопрос организации перелётов "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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