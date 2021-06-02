Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полётов в Крым

Санкции будут неизбежны в том случае, если самолёты белорусской авиакомпании Belavia ("Белавиа") окажутся на территории Крыма. Об этом в среду заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДН. И если хоть один самолёт белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, то санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", — приводит слова представительницы ведомства агентство "Укринформ".