Космонавты "выбросили" с МКС гермоконтейнер с панелью модуля "Заря"
Как сообщает корпорация "Роскосмос", он полностью сгорит в ближайшие 2–3 дня в атмосфере Земли.
Фото © "Роскосмос"
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров оттолкнули с МКС в открытый космос гермоконтейнер, в который ранее поместили старую панель регулятора расхода жидкости модуля "Заря". Об этом сообщил "Роскосмос".
Космонавты @novitskiy_iss и Петр Дубров переместились к модулю «Поиск» и оттолкнули гермоконтейнер.— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 2, 2021
Как уже отметил начальник отделения по подготовке космонавтов к работе в открытом космосе Валерий Несмеянов, в ближайшие 2-3 дня он полностью сгорит в атмосфере Земли pic.twitter.com/DPlwNs67uQ
Ранее космонавты заменили сменную панель регулятора расхода жидкости модуля "Заря", ЦУП уже подтвердил её работоспособность. После этого российские космонавты Пётр Дубров и Олег Новицкий оттолкнули в открытый космос гермоконтейнер, в который ранее поместили старую панель. Представители "Роскосмоса" сообщили, что в ближайшие 2–3 дня гермоконтейнер полностью сгорит в атмосфере Земли.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники. Технология, создаваемая госкорпорацией, соответствует мировым аналогам и востребована среди гражданских заказчиков.
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