Космонавты "выбросили" с МКС гермоконтейнер с панелью модуля "Заря"

Космонавты @novitskiy_iss и Петр Дубров переместились к модулю «Поиск» и оттолкнули гермоконтейнер.



Как уже отметил начальник отделения по подготовке космонавтов к работе в открытом космосе Валерий Несмеянов, в ближайшие 2-3 дня он полностью сгорит в атмосфере Земли pic.twitter.com/DPlwNs67uQ