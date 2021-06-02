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Космонавты "выбросили" с МКС гермоконтейнер с панелью модуля "Заря"

Как сообщает корпорация "Роскосмос", он полностью сгорит в ближайшие 2–3 дня в атмосфере Земли.

2 июня, 15:31

Фото © "Роскосмос"

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров оттолкнули с МКС в открытый космос гермоконтейнер, в который ранее поместили старую панель регулятора расхода жидкости модуля "Заря". Об этом сообщил "Роскосмос".

Ранее космонавты заменили сменную панель регулятора расхода жидкости модуля "Заря", ЦУП уже подтвердил её работоспособность. После этого российские космонавты Пётр Дубров и Олег Новицкий оттолкнули в открытый космос гермоконтейнер, в который ранее поместили старую панель. Представители "Роскосмоса" сообщили, что в ближайшие 2–3 дня гермоконтейнер полностью сгорит в атмосфере Земли.

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Ранее сообщалось, что "Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники. Технология, создаваемая госкорпорацией, соответствует мировым аналогам и востребована среди гражданских заказчиков.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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