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Украинский блогер стёр со лба тату "Кернес жив" и теперь готов разместить там рекламу

Причины своего решения он не сообщил, но уже в процессе работы лазера призвал рекламодателей обратить внимание на освободившееся место на его лице.

2 июня, 16:05

Украинский блогер Евгений Ивашко избавился от татуировки, которую сделал на лбу в честь бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в конце 2020 года. Надпись гласила: "Кернес жив". Процесс избавления от татуировки блогер продемонстрировал в "Инстаграме".

О причинах такого решения украинец не сообщает, но в подписи к видео Ивашко уточнил: "Здесь могла быть ваша реклама. Предложения в директ".

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Напомним, спустя несколько дней после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса блогер Ивашко сделал на лбу эту самую татуировку. После этого парень попал под волну хейта, чему был очень удивлён.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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