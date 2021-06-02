Украинский блогер стёр со лба тату "Кернес жив" и теперь готов разместить там рекламу
Причины своего решения он не сообщил, но уже в процессе работы лазера призвал рекламодателей обратить внимание на освободившееся место на его лице.
Украинский блогер Евгений Ивашко избавился от татуировки, которую сделал на лбу в честь бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в конце 2020 года. Надпись гласила: "Кернес жив". Процесс избавления от татуировки блогер продемонстрировал в "Инстаграме".
О причинах такого решения украинец не сообщает, но в подписи к видео Ивашко уточнил: "Здесь могла быть ваша реклама. Предложения в директ".
Напомним, спустя несколько дней после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса блогер Ивашко сделал на лбу эту самую татуировку. После этого парень попал под волну хейта, чему был очень удивлён.
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