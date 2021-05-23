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10 актёров, которые не смогли просто так расстаться с любимыми ролями и набили памятные тату

После завершения съёмок у всех актёров разные традиции. Кто-то крадёт в свою коллекцию осколок от тарелки, торжественно разбитой ещё в начале фильма, а кто-то бежит с коллегами или в одиночку в тату-салон. В подборке ниже — десять случаев, когда актёры в прямом смысле сделали свои роли частью себя.

23 мая, 16:00

Фото © Instagram / emilia_clarke, alishaboe

Пятеро из шестёрки оригинальных Мстителей набили одинаковые татуировки после завершения съёмок фильмов "Мстители: Война бесконечности" и "Финал", ведь тогда для многих из них закончился путь в кинематографической вселенной Marvel. Символ представляет каждого из их персонажей Marvel: Железного человека, Капитана Америку, Чёрную вдову, Тора, Соколиного глаза и Халка.

Фото © Instagram / robertdowneyjr

Фото © Instagram / robertdowneyjr

После восьми сезонов съёмок в "Игре престолов" Эмилия Кларк отдала дань уважения своей героине Матери драконов Дейенерис Бурерождённой и набила на запястье трёх маленьких драконов

Фото © Instagram / emilia_clarke

Фото © Instagram / emilia_clarke

Софи Тёрнер также сделала тату, когда съёмки "Игры престолов" закончились. Теперь на руке актрисы красуется герб Старков с надписью "Стая выживает". Когда девушка впервые появилась на публике с тату, многие фанаты сериала рассмотрели её как пасхалку и даже строили теории, как будут развиваться действия в ещё не вышедшем на тот момент восьмом сезоне сериала.

Кадры из видео © YouTube / CBS

Кадры из видео © YouTube / CBS

Во время промокампании фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году Том Холланд поделился, что сделал татуировку паука на ступне.

Кадры из видео © YouTube / Back To The Movies

Кадры из видео © YouTube / Back To The Movies

Было очень больно! Я всегда хотел набить этот символ Человека-паука на ногу, но я даже не думал, что когда-нибудь мне представится такая возможность. Но вот! На самом деле мне пришлось три раза ходить к тату-мастеру, потому что на стопе чернила стираются

Том Холланд

Леди Гага сделала новое тату в честь съёмок в фильме "Звезда родилась". В картине героиня певицы исполняет La Vie en Rose ("Жизнь в розовом цвете") Эдит Пиаф, поэтому теперь на спине у звезды есть изображение розы.

Фото © Instagram / ladygaga

Фото © Instagram / ladygaga

Брайан Крэнстон и Аарон Пол сделали татуировки в виде логотипа сериала "Во все тяжкие", когда их многолетние съёмки наконец закончились

Кадры из видео © YouTube / E News

Кадры из видео © YouTube / E News

Когда сериал "Лемони Сникет: 33 несчастья" вышел на Netflix, Нил Патрик Харрис, исполнивший в нём роль графа Олафа, сделал татуировку символа секретной организации ГПВ

Фото © Instagram / nph

Фото © Instagram / nph

Селена Гомес, Томми Дорфман и другие актёры фильма "13 причин почему" сделали одинаковые татуировки в виде точки с запятой после премьеры первого сезона в 2017 году

Фото © Instagram / alishaboe

Фото © Instagram / alishaboe

Перед завершением съёмок фильма "Властелин колец" актёры и съёмочная группа сделали татуировки в честь легендарной трилогии и его персонажей. Спустя 15 лет звёзды всё ещё хвастаются своими наколками, доказывающими их причастность к созданию кинематографического шедевра

Фото © Instagram / orlandobloom

Фото © Instagram / orlandobloom

Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Джеффри Дин Морган сделали одинаковые наколки, чтобы отпраздновать годы, проведённые на площадке "Сверхъестественного". Набили они их незадолго до окончания съёмок (на свадьбе Джеффри и Хилари Бертон в 2019 году), пишет BuzzFeed.

Фото © Instagram / jeffreydeanmorgan

Фото © Instagram / jeffreydeanmorgan

10 фото со "звёздами", которые уже устали объяснять пьяным фанатам, что те просто обознались

10 фото со "звёздами", которые уже устали объяснять пьяным фанатам, что те просто обознались

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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