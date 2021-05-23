10 актёров, которые не смогли просто так расстаться с любимыми ролями и набили памятные тату

Пятеро из шестёрки оригинальных Мстителей набили одинаковые татуировки после завершения съёмок фильмов "Мстители: Война бесконечности" и "Финал", ведь тогда для многих из них закончился путь в кинематографической вселенной Marvel. Символ представляет каждого из их персонажей Marvel: Железного человека, Капитана Америку, Чёрную вдову, Тора, Соколиного глаза и Халка.

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После восьми сезонов съёмок в "Игре престолов" Эмилия Кларк отдала дань уважения своей героине Матери драконов Дейенерис Бурерождённой и набила на запястье трёх маленьких драконов

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Софи Тёрнер также сделала тату, когда съёмки "Игры престолов" закончились. Теперь на руке актрисы красуется герб Старков с надписью "Стая выживает". Когда девушка впервые появилась на публике с тату, многие фанаты сериала рассмотрели её как пасхалку и даже строили теории, как будут развиваться действия в ещё не вышедшем на тот момент восьмом сезоне сериала.

Кадры из видео © YouTube / CBS

Во время промокампании фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году Том Холланд поделился, что сделал татуировку паука на ступне.

Кадры из видео © YouTube / Back To The Movies

Было очень больно! Я всегда хотел набить этот символ Человека-паука на ногу, но я даже не думал, что когда-нибудь мне представится такая возможность. Но вот! На самом деле мне пришлось три раза ходить к тату-мастеру, потому что на стопе чернила стираются Том Холланд

Леди Гага сделала новое тату в честь съёмок в фильме "Звезда родилась". В картине героиня певицы исполняет La Vie en Rose ("Жизнь в розовом цвете") Эдит Пиаф, поэтому теперь на спине у звезды есть изображение розы.

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Брайан Крэнстон и Аарон Пол сделали татуировки в виде логотипа сериала "Во все тяжкие", когда их многолетние съёмки наконец закончились

Кадры из видео © YouTube / E News

Когда сериал "Лемони Сникет: 33 несчастья" вышел на Netflix, Нил Патрик Харрис, исполнивший в нём роль графа Олафа, сделал татуировку символа секретной организации ГПВ

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Селена Гомес, Томми Дорфман и другие актёры фильма "13 причин почему" сделали одинаковые татуировки в виде точки с запятой после премьеры первого сезона в 2017 году

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Перед завершением съёмок фильма "Властелин колец" актёры и съёмочная группа сделали татуировки в честь легендарной трилогии и его персонажей. Спустя 15 лет звёзды всё ещё хвастаются своими наколками, доказывающими их причастность к созданию кинематографического шедевра

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Джаред Падалеки, Дженсен Эклс и Джеффри Дин Морган сделали одинаковые наколки, чтобы отпраздновать годы, проведённые на площадке "Сверхъестественного". Набили они их незадолго до окончания съёмок (на свадьбе Джеффри и Хилари Бертон в 2019 году), пишет BuzzFeed.