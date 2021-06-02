В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать статью британской газеты Times о пересмотре в сторону повышения данных по смертности от коронавируса в РФ. Как отметил представитель Кремля, неизвестно, на чём основаны такие выводы издания.

"Никак. Неясно, что это за анализ", — ответил Песков на вопрос о том, как он может прокомментировать информацию, опубликованную в издании.

Ранее в Times вышел материал о том, что Россия вошла в число стран, которые якобы специально занижают показатели по уровню смертности от коронавируса. Отмечается, что анализ проводился после того, как Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая от пандемии страна. В статье было указано, что в РФ на самом деле количество летальных случаев от CoViD-19 якобы в разы больше, чем в большинстве других стран, а также реальные данные якобы значительно превышают зарегистрированные показатели.