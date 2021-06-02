Президент Владимир Путин похвалил "Единую Россию" за то, что партия занимается внутренним обновлением и не боится критики. Речь об этом зашла на встрече с руководством политсилы и участниками завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Государственную думу.

"Знаю, что обновление очень серьёзное. Свыше 52 процентов людей, которые прошли в ходе предварительного голосования, — это не члены партии, но это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан", — подчеркнул глава государства.

"Единая Россия" — это единственная партия в нашей стране, которая почти десять лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. Несмотря на всю важность и значимость процесса, проведению предварительного голосования попытались помещать. Как рассказал сегодня Дмитрий Медведев, на систему онлайн-выборов совершались хакерские атаки, в том числе и из-за рубежа.

Путин же на встрече с победителями праймериз поделился своим мнением о том, каким должен быть парламент, указав, что, когда люди занимают высокие государственные должности, меняется цель в жизни, а зарплата отходит на второй план.

"В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живёт страна, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи", — пояснил президент.

Также он предупредил будущих депутатов: за все наказы избирателей будет нести ответственность вся партия целиком: "Здесь ничего нельзя упустить или забыть".

Оценивая работу "Единой России" в целом, в том числе в сложных условиях пандемии, глава государства подчеркнул, что многие антикризисные инициативы, предложения по дополнительной поддержке людей звучали именно от партии власти. А многие, в том числе высокопоставленные партийцы, во время пандемии присоединились к всероссийской акции "Мы вместе", становились волонтёрами. Целый ряд системных предложений единороссов прозвучал и в послании президента.

"Понятно, что вопросов много. Уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе, но в целом работа проделана большая", — резюмировал Путин.

К слову, в этот же день президент также встретился с министрами, с которыми обсудил, как идёт выполнение социальных инициатив, упомянутых в послании.