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Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли

Такие парламентарии должны чувствовать вызовы и проблемы страны и понимать, как решить задачи, стоящие перед Россией, отметил глава государства.

2 июня, 14:19

Владимир Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями праймериз "Единой России" рассказал, какие люди необходимы депутатскому корпусу.

"В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живёт страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят", — сказал Путин.

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

Ранее Лайф рассказывал, что Путин оценил вклад "Единой России" в развитие страны. По словам президента, партия стала инициатором ряда антикризисных мер в период пандемии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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