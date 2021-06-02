Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли
Такие парламентарии должны чувствовать вызовы и проблемы страны и понимать, как решить задачи, стоящие перед Россией, отметил глава государства.
Владимир Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями праймериз "Единой России" рассказал, какие люди необходимы депутатскому корпусу.
"В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живёт страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят", — сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин оценил вклад "Единой России" в развитие страны. По словам президента, партия стала инициатором ряда антикризисных мер в период пандемии.
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