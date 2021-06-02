В Крыму прокомментировали угрозы Киева ввести санкции против Минска из-за полётов "Белавиа" на полуостров

Глава Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил заявления властей Украины о санкциях против Белоруссии в случае полётов на полуостров авиакомпании "Белавиа". Он отметил, что от введения ограничений ничего не изменится. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с RT.

"Я аплодирую правительству Украины, МИД Украины — они делают сегодня такие серьёзные шаги для того, чтобы полностью себя дискредитировать на международной площадке и в глазах своих граждан... Они могут сегодня даже ввести санкции против того, что луна выходит вечером, ничего от этих санкций не изменится. Если сейчас будет принято решение о налаживании воздушного сообщения между Белоруссией и Крымом, никто этому помешать не сможет", — отметил Гемпель.

По его словам, граждане Белоруссии хотят иметь воздушное сообщение с Крымом, а все "информационные вбросы грязного характера" не влекут за собой серьёзных последствий.