В Крыму прокомментировали угрозы Киева ввести санкции против Минска из-за полётов "Белавиа" на полуостров
Эти "информационные вбросы грязного характера" не влекут за собой никаких серьёзных последствий, отметил парламентарий региона. Он подчеркнул, что никто не сможет помешать, если решение о налаживании авиасообщения будет принято.
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Глава Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил заявления властей Украины о санкциях против Белоруссии в случае полётов на полуостров авиакомпании "Белавиа". Он отметил, что от введения ограничений ничего не изменится. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с RT.
"Я аплодирую правительству Украины, МИД Украины — они делают сегодня такие серьёзные шаги для того, чтобы полностью себя дискредитировать на международной площадке и в глазах своих граждан... Они могут сегодня даже ввести санкции против того, что луна выходит вечером, ничего от этих санкций не изменится. Если сейчас будет принято решение о налаживании воздушного сообщения между Белоруссией и Крымом, никто этому помешать не сможет", — отметил Гемпель.
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По его словам, граждане Белоруссии хотят иметь воздушное сообщение с Крымом, а все "информационные вбросы грязного характера" не влекут за собой серьёзных последствий.
Ранее гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания пока не собирается летать в Крым. Для этого необходимо политическое признание Крыма как части России. На это отреагировал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец. По его мнению, белорусской авиакомпании не следует сейчас "откидывать уникальный шанс" с полётами на полуостров.
Тем не менее после переговоров президентов России и Белоруссии минтрансам двух стран поручили определить города РФ для прямого авиасообщения. Александр Лукашенко попросил российскую сторону изучить вопрос организации перелётов "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.
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