Российский рок-музыкант, член Общественного совета при Комитете Государственной думы по культуре Сергей Шнуров рассказал о своём отношении к песенному конкурсу Евровидение. Такой вопрос ему задали журналисты в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Сергей Шнуров: Я Евровидение вообще никогда не смотрел. Видео © LIFE

"Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда, просто жалко времени", — пояснил Шнуров.

Кроме того, создатель группы "Ленинград" заявил, что не хотел бы представлять нашу страну на такой творческой площадке, как Евровидение.