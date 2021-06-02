Сергей Шнуров: Я Евровидение вообще никогда не смотрел
По словам создателя группы "Ленинград", чтобы представлять интересы России, не обязательно ехать на этот песенный конкурс.
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Российский рок-музыкант, член Общественного совета при Комитете Государственной думы по культуре Сергей Шнуров рассказал о своём отношении к песенному конкурсу Евровидение. Такой вопрос ему задали журналисты в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
Сергей Шнуров: Я Евровидение вообще никогда не смотрел.
Видео © LIFE
"Я не смотрел выступление Манижи на Евровидении. Я Евровидение не смотрел вообще никогда, просто жалко времени", — пояснил Шнуров.
Кроме того, создатель группы "Ленинград" заявил, что не хотел бы представлять нашу страну на такой творческой площадке, как Евровидение.
"Я нашу страну представляю и без Евровидения совершенно прекрасно", — отрезал он.
"Бездарность, отсутствие голоса, бодипозитив": Милонов увидел у Манижи "весь набор" для успеха на Евровидении
Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения, хотя на самом конкурсе Манижа заняла лишь девятое место. Она заявила, что гордится собой, потому что выложилась на 100%.
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