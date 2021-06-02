Мощная песчаная буря с сильным ливнем второй раз за месяц обрушилась на Астраханскую область

Песчаная буря снова накрыла Астрахань. Видео © LIFE

В Астраханскую область с территории Калмыкии пришла песчаная буря, её сопровождает ливень. Об этом сообщили в региональном МЧС. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места разгула стихии.

Нынешняя буря сильнее, чем обрушившаяся на регион двумя неделями ранее. Стихийное бедствие накрыло Астрахань и южные районы области. Возможно затруднение передвижения транспорта и рост числа ДТП.