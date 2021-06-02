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Мощная песчаная буря с сильным ливнем второй раз за месяц обрушилась на Астраханскую область

На территории административного центра региона возможен рост числа ДТП, затруднено движение транспорта.

2 июня, 16:08

Песчаная буря снова накрыла Астрахань. Видео © LIFE

В Астраханскую область с территории Калмыкии пришла песчаная буря, её сопровождает ливень. Об этом сообщили в региональном МЧС. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места разгула стихии.

Нынешняя буря сильнее, чем обрушившаяся на регион двумя неделями ранее. Стихийное бедствие накрыло Астрахань и южные районы области. Возможно затруднение передвижения транспорта и рост числа ДТП.

Сильнейшая песчаная буря второй раз за месяц накрыла Пекин — видео

Сильнейшая песчаная буря второй раз за месяц накрыла Пекин — видео

Напомним, что в прошлый раз песчаная буря накрыла Астрахань 19 мая. В соцсетях жители города отмечали, что подобное у них произошло впервые. Столица области буквально превратилась в пустыню Сахара.

Казахстанский город Мангистау накрыла мощнейшая песчаная буря — видео

Казахстанский город Мангистау накрыла мощнейшая песчаная буря — видео

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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