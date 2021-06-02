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Индекс Мосбиржи второй день подряд обновил исторический максимум

Локомотивом роста остаётся нефтегазовый сектор, который позитивно реагирует на корпоративные новости и рост цен на нефть.

2 июня, 16:28

Фото © Pixabay

Российский рынок акций вновь обновил исторический максимум, поднявшись выше 3810 пунктов по индексу Мосбиржи. Об этом свидетельствуют данные торгов. Среди отраслевых индексов локомотивом роста остаётся нефтегазовый сектор, который позитивно реагирует на корпоративные новости и рост цен на нефть. В минусе торгуются отраслевые индексы финансового сектора и сектора высоких технологий, отмечает "Финам".

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Рублёвый индекс Мосбиржи в среду к 18:06 мск вырос на 1% — до 3801 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 1,3% — до 1634 пунктов. Отмечается, что этому способствует дорогая нефть — цена марки Brent поднялась до 71 доллара за баррель.

Ранее Лайф рассказывал, что в Россию ввезли рекордный объём наличных евро за год. При этом банки в марте 2021 года вывезли из страны иностранной валюты на $282,1 млн, в том числе долларов США — на $196,7 млн, евро — на $82,9 млн.

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Между тем Министерство энергетики России исключило возможность дефицита топлива в стране, в ведомстве считают некритичным нынешний рост цен бензина и дизеля в оптовой продаже и на бирже.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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