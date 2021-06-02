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В ЛНР предложили ввести смертную казнь за незаконные методы войны и геноцид

В прокуратуре республики отметили, что у преступлений, которые совершила украинская армия по отношению к мирным жителям Донбасса, нет сроков давности. В связи с этим следует изменить Уголовный кодекс.

2 июня, 16:36
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к главе региона и депутатам Народного совета с просьбой ужесточить наказание за военные преступления. В частности, речь идёт о введении смертной казни.

"Генеральная прокуратура обращается к депутатам Народного совета и главе республики с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", — указано на сайте ведомства.

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В прокуратуре ЛНР отметили, что были установлены "вопиющие факты", свидетельствующие о бесчеловечности украинских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что у преступлений, которые они совершили по отношению к мирным жителям Донбасса, нет сроков давности.

Напомним, Генпрокуратура ЛНР ранее возбудила уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе против сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Минске после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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