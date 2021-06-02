В ЛНР предложили ввести смертную казнь за незаконные методы войны и геноцид
В прокуратуре республики отметили, что у преступлений, которые совершила украинская армия по отношению к мирным жителям Донбасса, нет сроков давности. В связи с этим следует изменить Уголовный кодекс.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Генпрокуратура Луганской Народной Республики обратилась к главе региона и депутатам Народного совета с просьбой ужесточить наказание за военные преступления. В частности, речь идёт о введении смертной казни.
"Генеральная прокуратура обращается к депутатам Народного совета и главе республики с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", — указано на сайте ведомства.
В прокуратуре ЛНР отметили, что были установлены "вопиющие факты", свидетельствующие о бесчеловечности украинских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что у преступлений, которые они совершили по отношению к мирным жителям Донбасса, нет сроков давности.
Напомним, Генпрокуратура ЛНР ранее возбудила уголовное дело об участии в боевых действиях в Донбассе против сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого задержали в Минске после инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair.
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