Американский генерал назвал главную ошибку США в переговорах с Россией

Американский генерал в отставке Бен Ходжес объяснил, почему Соединённым Штатам нужно обратить особое внимание на стратегическую расстановку сил в Чёрном море, а ещё назвал главную ошибку Вашингтона в переговорах с Москвой. Об этом пишет журнал National Review.

По информации издания, Ходжес выразил мнение, что Чёрное море стало своеобразным "котлом соперничества" между Россией и Западом, так как РФ изначально рассматривает акваторию как отправной пункт реализации политических планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Африке и Восточном Средиземноморье. При этом в качестве примера военный привёл поддержку со стороны Кремля действующей власти в Сирии, что якобы было реализовано только благодаря присоединению к России Крымского полуострова.

"Это настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на неё внимания", — сказал Ходжес, отметив досадное отсутствие чёткой стратегии для Черноморского региона у Вашингтона.

В то же время, рассуждая о попытках США наладить конструктивный диалог с РФ, отставной генерал напомнил о периоде президентства Барака Обамы, который планировал вести дела с Россией по аналогичному с Европой принципу.

"Оказалось, их интересует только один результат — победа. И они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперёд", — подчеркнул Ходжес.

Между тем для выстраивания продуктивных отношений с Москвой американский военный считает необходимым привлечь к процессу европейских союзников, которые уже в полной мере осознали "опасность", исходящую от РФ. В этой связи Ходжес призвал администрацию президента США Джо Байдена вести разговор с Кремлём исключительно с позиции силы и никак иначе, ведь сила, по его словам, — "это всё, что они уважают".

Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная беседа Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.