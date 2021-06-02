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На Украине предложили упростить предоставление гражданства некоторым россиянам

Речь идёт о жителях РФ, "испытавших преследования из-за политических убеждений", и иностранцах, которые принимали участие в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.

2 июня, 14:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В правительстве Незалежной одобрили и направили на рассмотрение в Верховную раду законопроект об упрощении предоставления украинского гражданства россиянам, испытавшим, по мнению Киева, "преследования из-за политических убеждений", а также иностранцам, которые принимали участие в силовой операции против республик Донбасса. Решение было принято сегодня на заседании Кабмина Украины.

"Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами РФ, которые испытали преследования из-за политических убеждений, иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили воинскую службу по контракту в Вооружённых силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", — сказано в сопроводительной записке к документу.

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Также в законопроекте предлагается оптимизировать процедуру подачи вышеупомянутыми гражданами декларации об отказе от иностранного гражданства одновременно с заявлением на получение гражданства Украины. Вместе с тем документ предусматривает упрощение процесса получения украинского гражданства в соответствии с территориальным происхождением.

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Как уточнили в правительстве Незалежной, данная инициатива была предложена с целью исполнения указа президента Украины Владимира Зеленского от 13 августа 2019 года, который подразумевал освобождение от обязательного аннулирования иностранного гражданства россиян, "подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям" в своей родной стране и подающих запрос на получение гражданства Украины. То же относится и к иностранцам, которые проходят военную службу в ВСУ, имеют оценённые заслуги перед страной или же представляют для неё какой-либо государственный интерес. Кроме того, в указе президента говорилось об обязанности кабмина вынести соответствующий законопроект на рассмотрение Рады.

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Ранее Лайф рассказывал, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке. При этом две тысячи заявлений отклонили по разным причинам, в том числе в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в РФ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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