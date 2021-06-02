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Американец Пол Уилан привился от коронавируса в российской тюрьме

Иностранец, отбывающий наказание в колонии в Мордовии, вакцинировался из страха заболеть и остаться без медпомощи.

2 июня, 17:01

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Американец Пол Уилан, приговорённый к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью журналистам телеканала CNN. Издание не уточнило название препарата, однако, по данным источника "Интерфакса", речь идёт о "Спутнике V".

Посол США объяснил отказ прививаться вакциной от коронавируса "Спутник V"

Посол США объяснил отказ прививаться вакциной от коронавируса "Спутник V"

По словам заключённого иностранца, он всерьёз обеспокоен распространением ковида из-за риска остаться без медпомощи. В частности, он утверждает, что, когда у него возникает кашель, получить необходимое лечение в колонии в Мордовии бывает непросто.

"Мы серьёзно этим озабочены. Мне только что сделали первый укол. Второй укол, думаю, мне должны сделать через две недели. Думаю, это шаг в правильном направлении", — приводит слова Уилана CNN.

Напомним, что американец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

Американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж

Американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж

В последнее время в прессе всё чаще возникают слухи, что Уилана якобы могут обменять на кого-то из арестованных в США россиян. Однако в российском МИД заверили, что он не фигурирует в вопросах обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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