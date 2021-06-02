Американец Пол Уилан привился от коронавируса в российской тюрьме

Американец Пол Уилан, приговорённый к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью журналистам телеканала CNN. Издание не уточнило название препарата, однако, по данным источника "Интерфакса", речь идёт о "Спутнике V".

По словам заключённого иностранца, он всерьёз обеспокоен распространением ковида из-за риска остаться без медпомощи. В частности, он утверждает, что, когда у него возникает кашель, получить необходимое лечение в колонии в Мордовии бывает непросто.

"Мы серьёзно этим озабочены. Мне только что сделали первый укол. Второй укол, думаю, мне должны сделать через две недели. Думаю, это шаг в правильном направлении", — приводит слова Уилана CNN.