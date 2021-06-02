Американец Пол Уилан привился от коронавируса в российской тюрьме
Иностранец, отбывающий наказание в колонии в Мордовии, вакцинировался из страха заболеть и остаться без медпомощи.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Американец Пол Уилан, приговорённый к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью журналистам телеканала CNN. Издание не уточнило название препарата, однако, по данным источника "Интерфакса", речь идёт о "Спутнике V".
По словам заключённого иностранца, он всерьёз обеспокоен распространением ковида из-за риска остаться без медпомощи. В частности, он утверждает, что, когда у него возникает кашель, получить необходимое лечение в колонии в Мордовии бывает непросто.
"Мы серьёзно этим озабочены. Мне только что сделали первый укол. Второй укол, думаю, мне должны сделать через две недели. Думаю, это шаг в правильном направлении", — приводит слова Уилана CNN.
Напомним, что американец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
В последнее время в прессе всё чаще возникают слухи, что Уилана якобы могут обменять на кого-то из арестованных в США россиян. Однако в российском МИД заверили, что он не фигурирует в вопросах обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.
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