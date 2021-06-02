Столтенберг сообщил об обсуждении НАТО новых санкций против Белоруссии

Сейчас некоторые страны — члены НАТО готовят ряд дополнительных санкций в отношении Белоруссии в ответ на инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что самое важное — сделать так, чтобы эти санкции были согласованы и полностью применены. И я также знаю, что другие члены изучают вопрос того, могут ли они пойти ещё дальше", — указал генсек НАТО в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Также Столтенберг заявил о необходимости проведения "независимого и непредвзятого расследования" по инциденту с самолётом. Кроме того, он призвал Правительство Белоруссии освободить арестованного Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу.