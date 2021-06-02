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Столтенберг сообщил об обсуждении НАТО новых санкций против Белоруссии

По словам генсека альянса, нужно сделать так, чтобы эти ограничения были согласованы и полностью применены. Также он призвал Минск освободить арестованного оппозиционера Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу.

2 июня, 14:48
<p>Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС/ЕРА

Сейчас некоторые страны — члены НАТО готовят ряд дополнительных санкций в отношении Белоруссии в ответ на инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Об этом сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что самое важное — сделать так, чтобы эти санкции были согласованы и полностью применены. И я также знаю, что другие члены изучают вопрос того, могут ли они пойти ещё дальше", — указал генсек НАТО в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

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"Надо есть, а всё не влазит": Протасевич рассказал об отменном питании в белорусском СИЗО

Также Столтенберг заявил о необходимости проведения "независимого и непредвзятого расследования" по инциденту с самолётом. Кроме того, он призвал Правительство Белоруссии освободить арестованного Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу.

Ранее Лайф сообщал, что норвежцы раскритиковали позицию стран НАТО по Белоруссии. Читатели издания Resett отметили, что задержанный в Минске Роман Протасевич сотрудничал с неонацистами и это было хорошо известно. В ЛНР возбудили уголовное дело против блогера. В республике его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений. Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Протасевич находился в розыске как боевик "Азова".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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