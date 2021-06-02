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В Москве сотрудник "дочки" "Роскосмоса" потерял 550 тысяч рублей в подставном ДТП c "разбитым Vertu"

За якобы испорченный телефон он отдал мошеннику все накопления. О том, что его развели, 64-летнему мужчине сообщила супруга.

2 июня, 14:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Начальник бюро в АО НПП "Геофизика-Космос" в составе госкорпорации "Роскосмос" Андрей К. попался на один из известных способов мошенничества. 64-летний мужчина угодил в подставное ДТП с якобы разбитым телефоном Vertu, в результате чего лишился более полумиллиона рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал наш собеседник, 31 мая мужчина пришёл в полицию. Андрей К. сообщил, что ехал на своём внедорожнике Toyota Land Cruiser на работу, когда почувствовал удар по правому зеркалу автомобиля. Мужчина не обратил на это особого внимания и не стал останавливаться. Позднее на соседней улице к водителю подъехала некая "шкода", из которой вышел мужчина, назвавший себя Сергеем Александровичем и заявивший, что несколькими минутами ранее Андрей якобы ударил его зеркалом по руке, поэтому теперь ему требуется обезболивающее.

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По словам источника, мужчины вместе поехали в аптеку, где приобрели таблетки и воду. После этого машина "Сергея Александровича" уехала и он пересел в авто Андрея, сказав, что нужно вернуться на место происшествия. Когда они приехали туда, мошенник взял у сотрудника "дочки" "Роскосмоса" телефон, позвонил кому-то и констатировал, что в скором времени на место прибудут сотрудники ГИБДД. Андрею он пригрозил лишением водительских прав. В ответ на это водитель сообщил, что у него болеет жена и поэтому он никак не может лишиться возможности управлять машиной. Тогда "пострадавший" достал из кармана мобильный телефон марки Vertu, обвинив Андрея в том, что тот якобы разбил дорогостоящий аппарат, когда ударил его по руке зеркалом.

Доверчивый мужчина пояснил мошеннику, что у него есть только 400 тысяч рублей, и направился с ним к себе домой. Он забрал деньги из квартиры, 100 тысяч одолжил у своей супруги, а ещё 50 тысяч снял с карты в банкомате. При этом, когда Андрей отдал все эти деньги владельцу "разбитого Vertu", тот тут же уехал. Как добавил собеседник Лайфа, только через какое-то время дома жена объяснила Андрею, что его попросту развели.

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Согласно данным правоохранителей, общий материальный ущерб работника "дочки" "Роскосмоса" от подставного ДТП в Москве составил 550 тысяч рублей. По данному факту в полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

А в апреле по аналогичной схеме лжесотрудник ФСИН развёл московского бизнесмена на миллион рублей. То, что оказался обманут, предприниматель понял только спустя неделю после передачи денег и обратился в полицию.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Николай Озеров
Николай Озеров

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