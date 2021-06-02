Козак рассказал, как деньги украинских олигархов попадают из России в Донбасс
Замруководителя АП РФ отметил, что товарооборот между РФ и Незалежной составляет 11 миллиардов долларов. При этом экспорт из России в 2020 году оценивается в 6,7 миллиарда долларов, а импорт с Украины — в 4 миллиарда долларов.
Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL
Бывший президент Украины Пётр Порошенко и другие олигархи Незалежной тратят деньги на производство продукции в России, которые потом идут в том числе на поддержку Донбасса. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24".
"Само государство Украина, которое там с 2018 года законом каким-то образом обозначило Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближённые к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России", — отметил Козак.
По его словам, эти средства идут на укрепление российской экономики, решение социальных вопросов, а также оказание гуманитарной помощи Донбассу, о чём РФ открыто заявляет. Он подчеркнул, что назвал фамилии тех, "кто покупал в прошлом". По логике, добавил Козак, они сейчас должны сидеть вместе с лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Последний находится под домашним арестом.
Замглавы АП РФ отметил, что товарооборот между Россией и Украиной составляет 11 миллиардов долларов. При этом экспорт товаров и услуг из РФ оценивается в 6,7 миллиарда долларов, а импорт из Незалежной — в четыре миллиарда долларов. По его словам, эта деятельность проходит с одобрения украинских властей.
Напомним, очередное обострение в Донбассе произошло в феврале 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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