Бывший президент Украины Пётр Порошенко и другие олигархи Незалежной тратят деньги на производство продукции в России, которые потом идут в том числе на поддержку Донбасса. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24".

"Само государство Украина, которое там с 2018 года законом каким-то образом обозначило Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближённые к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России", — отметил Козак.

По его словам, эти средства идут на укрепление российской экономики, решение социальных вопросов, а также оказание гуманитарной помощи Донбассу, о чём РФ открыто заявляет. Он подчеркнул, что назвал фамилии тех, "кто покупал в прошлом". По логике, добавил Козак, они сейчас должны сидеть вместе с лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Последний находится под домашним арестом.