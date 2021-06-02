Козак: Обострение в Донбассе имеет рукотворный характер
По его словам, "инициирование обстрелов происходит с подконтрольной Киеву территории".
Фото © ТАСС / Спринчак Валентин
Обострение, которое наблюдалось в Донбассе с начала года, имеет рукотворный характер. Такое мнение высказал замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.
"Украина пытается увязать политические вопросы с перемирием. И то обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, очевидно, рукотворное. Оно имеет свои причины — и внутриполитические, и внешнеполитические", — отметил он в интервью телеканалу "Россия-24.
По его словам, наблюдения свидетельствуют о том, что "инициирование обстрелов происходит с подконтрольной Киеву территории".
Напомним, очередное обострение в Донбассе произошло в феврале 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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