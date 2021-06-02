Козак: Обострение в Донбассе имеет рукотворный характер

Обострение, которое наблюдалось в Донбассе с начала года, имеет рукотворный характер. Такое мнение высказал замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

"Украина пытается увязать политические вопросы с перемирием. И то обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, очевидно, рукотворное. Оно имеет свои причины — и внутриполитические, и внешнеполитические", — отметил он в интервью телеканалу "Россия-24.