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"Пусть оплатит посещения психолога": Россиянка уличила бывшего в изменах и теперь требует миллионную компенсацию в суде

После тяжёлой разлуки у девушки начались проблемы со здоровьем, ей даже пришлось взять отпуск за свой счёт, так как она не могла сосредоточиться на работе. Чтобы как-то справиться с депрессией, она даже начала ходить к психологу.

2 июня, 15:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Девушка по имени Виктория не смогла смириться с изменами экс-возлюбленного и подала на него в суд. В качестве компенсации причинённого морального вреда россиянка потребовала с неверного жениха миллион рублей.

Отношения распались после того, как мужчина нашёл работу на одной из онлайн-платформ. Там он общался со своими ученицами, которые и стали причиной разлуки. Как оказалось, девушки не просто флиртовали с мужчиной, но и обменивались сообщениями эротического характера.

"При моей попытке узнать, почему он так общается с этими девушками, он накричал на меня, оскорбил, назвал разными словами. После этого я выгнала его", — рассказала Виктория телеканалу "360".

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После разлуки у девушки начались проблемы со здоровьем, ей даже пришлось взять отпуск за свой счёт, так как она не могла сосредоточиться на работе. Чтобы как-то справиться с депрессией, Виктория начала ходить к психологу. Немного отойдя от эмоционального потрясения, она решила, что её бывший бойфренд должен возместить затраты на специалиста. В суде заявление россиянки уже приняли, теперь Виктория ждёт, когда назначат слушания.

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Ранее Лайф рассказывал о не менее странной истории из Китая. Там девушка бросилась на дорогу, чтобы остановить машину бывшего, ехавшего на свою свадьбу. Тем не менее это не помогло вернуть ей бойфренда. В итоге китаянке пришлось удалиться с разбитым сердцем.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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