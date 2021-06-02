Девушка по имени Виктория не смогла смириться с изменами экс-возлюбленного и подала на него в суд. В качестве компенсации причинённого морального вреда россиянка потребовала с неверного жениха миллион рублей.

Отношения распались после того, как мужчина нашёл работу на одной из онлайн-платформ. Там он общался со своими ученицами, которые и стали причиной разлуки. Как оказалось, девушки не просто флиртовали с мужчиной, но и обменивались сообщениями эротического характера.

"При моей попытке узнать, почему он так общается с этими девушками, он накричал на меня, оскорбил, назвал разными словами. После этого я выгнала его", — рассказала Виктория телеканалу "360".

После разлуки у девушки начались проблемы со здоровьем, ей даже пришлось взять отпуск за свой счёт, так как она не могла сосредоточиться на работе. Чтобы как-то справиться с депрессией, Виктория начала ходить к психологу. Немного отойдя от эмоционального потрясения, она решила, что её бывший бойфренд должен возместить затраты на специалиста. В суде заявление россиянки уже приняли, теперь Виктория ждёт, когда назначат слушания.