Суд отклонил иск Навального о снятии с учёта как склонного к побегу
Сейчас блогер отбывает срок в ИК № 2 во Владимирской области по делу "Ив Роше". На профилактический учёт его поставили сроком на полгода, с чем не согласна сторона защиты.
Алексей Навальный. Фото © ТАСС / АР
Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии № 2 за постановку его на профучёт как склонного к побегу. Об этом сообщается на сайте суда.
"Отказано в удовлетворении иска", — указано в деле.
В свою очередь, адвокат Навального Вадим Кобзев заявил о намерении обжаловать приговор. Однако, по его словам, добиться пересмотра дела будет не так уж и просто.
Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.
А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.
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