Суд отклонил иск Навального о снятии с учёта как склонного к побегу

Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии № 2 за постановку его на профучёт как склонного к побегу. Об этом сообщается на сайте суда.

"Отказано в удовлетворении иска", — указано в деле.

В свою очередь, адвокат Навального Вадим Кобзев заявил о намерении обжаловать приговор. Однако, по его словам, добиться пересмотра дела будет не так уж и просто.

Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.