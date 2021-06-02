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Суд отклонил иск Навального о снятии с учёта как склонного к побегу

Сейчас блогер отбывает срок в ИК № 2 во Владимирской области по делу "Ив Роше". На профилактический учёт его поставили сроком на полгода, с чем не согласна сторона защиты.

2 июня, 14:55
<p>Алексей Навальный. Фото © ТАСС / АР</p>

Алексей Навальный. Фото © ТАСС / АР

Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к исправительной колонии №  2 за постановку его на профучёт как склонного к побегу. Об этом сообщается на сайте суда.

"Отказано в удовлетворении иска", — указано в деле.

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В свою очередь, адвокат Навального Вадим Кобзев заявил о намерении обжаловать приговор. Однако, по его словам, добиться пересмотра дела будет не так уж и просто.

Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей.

А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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