Сенат Чехии задумал инициировать импичмент Милоша Земана
Комитет по безопасности Сената Парламента Чешской Республики полагает, что глава государства не способен выполнять непосредственные обязанности, поскольку якобы дезориентирован в происходящих политических событиях.
Милош Земан. Фото © ТАСС / ЕРА
В Чехии Комитет по безопасности сената предложил инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана. Об этом сообщил председатель комитета Павел Фишер.
"Милош Земан, как считает комитет, не способен выполнять обязанности главы государства", — отметил политик.
По словам Фишера, 76-летний глава государства дезориентирован в происходящих политических событиях. Он напомнил об инциденте со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Так, своим заявлением о непричастности российских спецслужб к происшествию президент, по словам председателя комитета, нанёс ущерб интересам национальной безопасности Чехии. Фишер добавил, что на следующей неделе по этому поводу состоится голосование в сенате.
А ранее Лайф писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пригрозили импичментом из-за "интересных документов" о его гражданстве. Они могут оказаться у заинтересованных политических сил при запросе.
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