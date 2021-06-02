Сенат Чехии задумал инициировать импичмент Милоша Земана

По словам Фишера, 76-летний глава государства дезориентирован в происходящих политических событиях. Он напомнил об инциденте со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Так, своим заявлением о непричастности российских спецслужб к происшествию президент, по словам председателя комитета, нанёс ущерб интересам национальной безопасности Чехии. Фишер добавил, что на следующей неделе по этому поводу состоится голосование в сенате.