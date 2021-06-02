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Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование российских проектов

Москва подчеркнула готовность содействовать международному сотрудничеству и общаться по глобальным проблемам.

2 июня, 17:47
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей, Wikipedia

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом по вопросам возможного финансирования российских проектов. Об этом сообщили на сайте Кремля. В настоящий момент Малпасс находится в Москве.

"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", — заявили в Кремле.

Путин и Малпасс говорили также о проблемах изменения климата и обеспечения продовольственной безопасности. Как отметил глава государства, Россия всегда готова содействовать международному сотрудничеству.

"Россия, как один из крупнейших акционеров Всемирного банка, заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать", — подчеркнул президент.

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Напомним, что Всемирный банк ранее опубликовал новый доклад, в котором улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021–2022 годах. По прогнозу аналитиков организации, экономика РФ вырастет в этом году на 2,9%, а в будущем году — на 3,2% вместо 2,6% и 3% соответственно.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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