Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование российских проектов
Москва подчеркнула готовность содействовать международному сотрудничеству и общаться по глобальным проблемам.
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Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом по вопросам возможного финансирования российских проектов. Об этом сообщили на сайте Кремля. В настоящий момент Малпасс находится в Москве.
"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", — заявили в Кремле.
Путин и Малпасс говорили также о проблемах изменения климата и обеспечения продовольственной безопасности. Как отметил глава государства, Россия всегда готова содействовать международному сотрудничеству.
"Россия, как один из крупнейших акционеров Всемирного банка, заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать", — подчеркнул президент.
Напомним, что Всемирный банк ранее опубликовал новый доклад, в котором улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021–2022 годах. По прогнозу аналитиков организации, экономика РФ вырастет в этом году на 2,9%, а в будущем году — на 3,2% вместо 2,6% и 3% соответственно.
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