Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование российских проектов

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом по вопросам возможного финансирования российских проектов. Об этом сообщили на сайте Кремля. В настоящий момент Малпасс находится в Москве.

"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", — заявили в Кремле.

Путин и Малпасс говорили также о проблемах изменения климата и обеспечения продовольственной безопасности. Как отметил глава государства, Россия всегда готова содействовать международному сотрудничеству.

"Россия, как один из крупнейших акционеров Всемирного банка, заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать", — подчеркнул президент.