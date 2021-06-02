Катар станет соинвестором проекта платной скоростной трассы в Санкт-Петербурге

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) договорился о приобретении доли в проекте "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников сделки.

Как стало известно, покупателем контрольного пакета акций станет стопроцентно дочерняя компания QIA — F4 Holding LLC. Планируется, что сделка будет закрыта во второй половине текущего года "после выполнения ряда условий", в числе которых — получение одобрения от Федеральной антимонопольной службы.

ЗСД — это внутригородская платная скоростная магистраль в Санкт-Петербурге, общая протяжённость которой составляет 46,6 километра, более 70 километров с учётом всех съездов и развязок. Как уточняет РБК, трасса строится на основе государственно-частного партнёрства с 2011 года. Интересы города при этом представляет АО "Западный скоростной диаметр", а частного партнёра — ООО "Магистраль Северной столицы". Кредиторами проекта выступали ВТБ и "Газпромбанк" совместно с ВЭБ, Евразийским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Вместе с тем издание приводит данные, что деятельность ООО "Магистраль Северной столицы" полностью контролируется ООО "Холдинг МСС" — холдинговой компанией проекта ЗСД, в которой как раз и выкупают долю инвесторы из Катара.

Как стало известно, QIA покупает 24,99% доли уставного капитала и акционерного кредита организации. В ВТБ, в свою очередь, указали, что "в ходе обсуждаемой сделки будет оформлено решение одного из миноритарных акционеров о реализации своей доли в проекте". Однако, как именно это будет происходить и кто кроме самого ВТБ выступит бенефициаром ООО, пока не раскрывается.

"Мы приветствуем решение QIA о вхождении в проект и полагаем внимание знакового финансового института признанием качества проделанной работы и свидетельством перспектив развития проекта", — заявили представители "ВТБ Инфраструктурный холдинг".