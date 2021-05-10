Шведская академия рассекретила архивы 50-летней давности о присуждении Солженицыну Нобелевской премии

Шведская академия рассекретила список номинантов на Нобелевскую премию, которых обошёл писатель Александр Солженицын в 1970 году. Как сообщает ТАСС, среди претендентов на получение награды было ещё 75 человек.

Согласно обнародованным документам, в тот год в седьмой раз на Нобелевскую премию был выдвинут писатель Владимир Набоков. Однако комитет отклонил предложение. Кроме того, среди номинантов были бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик и поэт Хорхе Луис Борхес, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Генрих Бёлль, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинсон, немецкий писатель Гюнтер Грасс, чилийский поэт Пабло Неруда, французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Тарьей Весос, английский романист Грэм Грин, а также итальянский писатель Альберто Моравиа.

Добавим, что списки номинантов держатся в секрете в течение 50 лет.

Александр Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы". Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии писатель смог только после высылки из СССР в декабре 1974 года. В феврале того года он был обвинён в государственной измене и лишён советского гражданства.

После развала Советского Союза Солженицын вернулся в Россию. Он знаком общественности по таким произведениям, как "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день Ивана Денисовича". Писатель скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни.

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