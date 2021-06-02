Россия может присоединиться к программам Всемирного банка по вакцинации в развивающихся странах

Россия может присоединиться к программам Всемирного банка (ВБ) по вакцинации от коронавируса в развивающихся странах. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом ВБ Дэвидом Малпассом, который в настоящий момент находится в Москве.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин сообщил Малпассу о том, что Москва, являясь одним из крупнейших акционеров Всемирного банка, крайне заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности и готова этому всячески способствовать.

"Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран", — пояснили в Кремле.