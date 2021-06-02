Депутат раскрыл, представители каких профессий не получают пенсию

Существует реестр экономической деятельности, в котором некоторые "специальности" вообще не учтены.

Часть профессий не внесена в реестр видов экономической деятельности, поэтому некоторые, например композиторы и писатели, не могут получить пенсию. Этот вопрос нужно решать. Таким мнением с Ura.ru поделился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

"Не только композиторы, но и писатели сегодня не имеют приписки. Нет таких специальностей. И они даже рабочую пенсию не могут получать. Максимум, на что они могут рассчитывать, — на социальную. Независимо от того, являются ли они известными, неизвестными, печатающимися, зарабатывающими", — заявил депутат.

Этот вопрос ранее пытались поставить на повестку дня. Представители упомянутых выше профессий фактически оказались за бортом, указал Шолохов.

"Мы неоднократно ставили вопрос по утрате этих специальностей в сфере культуры. Нужно внести эти специальности в реестр видов экономической деятельности. Это как минимум даст самые простые права людям, которые занимаются нужным и важным делом, но при этом почему-то оказались за бортом", — отметил первый зампред по культуре.