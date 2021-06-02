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США взвешивают целесообразность ответных шагов из-за кибератаки на JBS, заявил Байден

Глава Белого дома отверг предположения о причастности властей России к инциденту. Американская сторона не исключает, что взломщики могут находиться на территории РФ.

2 июня, 18:56
<p>Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon</p>

Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon

Белый дом внимательно изучает вопрос необходимости принятия ответных мер в связи с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден.

Глава Штатов отрицательно ответил на вопрос о том, могли ли стоять за хакерской атакой российские власти. При этом Байден не раскрыл, что может ожидать причастных к нападению на системы JBS.

Все предприятия JBS в США остановили работу после кибератаки

Все предприятия JBS в США остановили работу после кибератаки

Напомним, Джо Байден намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один — в Канаде. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе — из РФ якобы работают хакеры. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.


Саммит — не подарок Москве: В США объяснили необходимость встречи Байдена и Путина

Саммит — не подарок Москве: В США объяснили необходимость встречи Байдена и Путина

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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