США взвешивают целесообразность ответных шагов из-за кибератаки на JBS, заявил Байден

Глава Штатов отрицательно ответил на вопрос о том, могли ли стоять за хакерской атакой российские власти. При этом Байден не раскрыл, что может ожидать причастных к нападению на системы JBS.

31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один — в Канаде. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе — из РФ якобы работают хакеры. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.



