США взвешивают целесообразность ответных шагов из-за кибератаки на JBS, заявил Байден
Глава Белого дома отверг предположения о причастности властей России к инциденту. Американская сторона не исключает, что взломщики могут находиться на территории РФ.
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Белый дом внимательно изучает вопрос необходимости принятия ответных мер в связи с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден.
Глава Штатов отрицательно ответил на вопрос о том, могли ли стоять за хакерской атакой российские власти. При этом Байден не раскрыл, что может ожидать причастных к нападению на системы JBS.
Напомним, Джо Байден намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один — в Канаде. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе — из РФ якобы работают хакеры. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.
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