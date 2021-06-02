"Мы к делу подходим с головой": Пиар-директор пранкера Литвина рассказал о подготовке к "испытанию вертолётом"
Евгений заверил подписчиков, что команда блогера проработала все необходимые детали, а процесс контролировали профессионалы.
Пиар-директор пранкера Михаила Литвина, которого примотали скотчем к днищу вертолёта блогера, рассказал о подготовке к полёту. Видео © Instagram / evgeniynamitov
Молодой человек по имени Евгений, которого скандальный блогер Михаил Литвин примотал скотчем к днищу вертолёта, рассказал о деталях необычного испытания с участием пранкера. Парень запостил ряд сториз по теме в "Инстаграме".
Пролетевший над Подмосковьем Евгений Намитов — приятель Литвина и, судя по аккаунту в "Инстаграме", его пиар-директор — поспешил успокоить общественность. Он заверил, что полёт и все необходимые процедуры были заранее проработаны.
"Меня, естественно, держал не только скотч, но и заранее подготовленная страховка. Были профессиональные люди, которые меня крепили к вертолёту", — объяснил блогер.
Молодой человек отметил, что вместе с командой пранкера он снимал своего рода мини-фильм. Поэтому, соответственно, тщательно готовились и отбирали людей для поставленной цели, "подходя к делу с головой".
Автоэксперты подсчитали, сколько штрафов грозит блогеру-лихачу на лимонном "порше" за гонки по Невскому проспекту
Напомним, что нашумевшей видеозаписью заинтересовались следователи. Воздушное судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов.
Литвин часто попадает в скандальные истории. Напомним, в октябре 2020 года Литвин шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63S за 13 миллионов рублей из-за частых поломок. Его примеру последовал ещё один российский блогер из Новосибирска, уничтожив свой "гелендваген". А в марте текущего года он попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС.
Комментариев: 0