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"Мы к делу подходим с головой": Пиар-директор пранкера Литвина рассказал о подготовке к "испытанию вертолётом"

Евгений заверил подписчиков, что команда блогера проработала все необходимые детали, а процесс контролировали профессионалы.

2 июня, 19:19

Пиар-директор пранкера Михаила Литвина, которого примотали скотчем к днищу вертолёта блогера, рассказал о подготовке к полёту. Видео © Instagram / evgeniynamitov

Молодой человек по имени Евгений, которого скандальный блогер Михаил Литвин примотал скотчем к днищу вертолёта, рассказал о деталях необычного испытания с участием пранкера. Парень запостил ряд сториз по теме в "Инстаграме".

Пролетевший над Подмосковьем Евгений Намитов — приятель Литвина и, судя по аккаунту в "Инстаграме", его пиар-директор — поспешил успокоить общественность. Он заверил, что полёт и все необходимые процедуры были заранее проработаны.

"Меня, естественно, держал не только скотч, но и заранее подготовленная страховка. Были профессиональные люди, которые меня крепили к вертолёту", — объяснил блогер.

Молодой человек отметил, что вместе с командой пранкера он снимал своего рода мини-фильм. Поэтому, соответственно, тщательно готовились и отбирали людей для поставленной цели, "подходя к делу с головой".

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Напомним, что нашумевшей видеозаписью заинтересовались следователи. Воздушное судно уже изъято, а пилот отстранён от полётов.

Литвин часто попадает в скандальные истории. Напомним, в октябре 2020 года Литвин шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63S за 13 миллионов рублей из-за частых поломок. Его примеру последовал ещё один российский блогер из Новосибирска, уничтожив свой "гелендваген". А в марте текущего года он попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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