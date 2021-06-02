Пиар-директор пранкера Михаила Литвина, которого примотали скотчем к днищу вертолёта блогера, рассказал о подготовке к полёту. Видео © Instagram / evgeniynamitov

Молодой человек по имени Евгений, которого скандальный блогер Михаил Литвин примотал скотчем к днищу вертолёта, рассказал о деталях необычного испытания с участием пранкера. Парень запостил ряд сториз по теме в "Инстаграме".

Пролетевший над Подмосковьем Евгений Намитов — приятель Литвина и, судя по аккаунту в "Инстаграме", его пиар-директор — поспешил успокоить общественность. Он заверил, что полёт и все необходимые процедуры были заранее проработаны.

"Меня, естественно, держал не только скотч, но и заранее подготовленная страховка. Были профессиональные люди, которые меня крепили к вертолёту", — объяснил блогер.

Молодой человек отметил, что вместе с командой пранкера он снимал своего рода мини-фильм. Поэтому, соответственно, тщательно готовились и отбирали людей для поставленной цели, "подходя к делу с головой".