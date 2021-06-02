"Будет нечем платить за армию": Киев пожаловался на перспективу потерять $3 млрд из-за "Северного потока – 2"
Владимир Зеленский попросил указать чёткие сроки и план действий по принятию страны в НАТО. Он считает, что без этого позиции России усиливаются.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оценил ущерб от запуска газопровода "Северный поток – 2" в три миллиарда долларов, получаемых сейчас от транзита топлива. Об этом он сообщил на встрече с делегацией Конгресса США. Глава государства заявил, что Киев готов предоставить Белому дому полную информацию по угрозам от реализации газового проекта и просил не дать достроить и ввести в эксплуатацию газопровод.
"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2 "могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток – 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трёх миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Кроме того, на встрече украинский лидер потребовал предоставить Украине чёткий план действий по членству в НАТО с конкретными сроками, назвав отсутствие чёткого сигнала от Вашингтона по этому поводу "потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе".
Ранее Лайф сообщал, что объекты "Северного потока – 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе. А ранее, 23 мая, российское судно "Фортуна" возобновило укладку трубопровода в немецких водах.
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