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Школьница умерла в волгоградском детском лагере

Девочку пытались реанимировать на протяжении 25 минут, однако медики констатировали остановку сердца.

2 июня, 19:42
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Волгограде старшеклассница скончалась в летне-оздоровительном лагере "Орлёнок". 16-летняя девочка потеряла сознание в своей комнате, спасти её не смогли. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Волгоградской области.

"На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря "Орлёнок", также оперативно (в установленные всеми нормативами сроки) приехала бригада скорой помощи", — передаёт РИА "Новости" сообщение администрации.

Отмечается, что девочку пытались реанимировать 25 минут. В итоге медики зафиксировали остановку сердца. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, как и признаков употребления алкоголя или наркотиков. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее Лайф рассказывал, что в Северной Осетии школьница умерла перед экзаменом. Она скончалась по пути в больницу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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