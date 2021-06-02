Школьница умерла в волгоградском детском лагере

В Волгограде старшеклассница скончалась в летне-оздоровительном лагере "Орлёнок". 16-летняя девочка потеряла сознание в своей комнате, спасти её не смогли. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Волгоградской области.

"На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря "Орлёнок", также оперативно (в установленные всеми нормативами сроки) приехала бригада скорой помощи", — передаёт РИА "Новости" сообщение администрации.

Отмечается, что девочку пытались реанимировать 25 минут. В итоге медики зафиксировали остановку сердца. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, как и признаков употребления алкоголя или наркотиков. Точную причину смерти установит экспертиза.