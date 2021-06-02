Затолкала палочку "по самый локоть": Заболевшая Боня в прямом эфире сделала тест на ковид
Зрелище не очень приятное, но результат обрадовал преданных фолловеров инста-дивы. С поклонниками звезда поделилась рецептом, который поможет встать на ноги за один день.
Заболевшая Боня в прямом эфире сделала тест на ковид. Видео © Instagram / victoriabonya
Виктория Боня, российская телеведущая и блогерша, в прямом эфире в своём аккаунте в "Инстаграме" сообщила аудитории, что "захрипела", заболела, и тут же, не выходя из Сети, протестировала себя на наличие коронавируса. Девушка подписала сториз фразой "Затолкала по самый локоть", зрелище действительно оказалось не из приятных.
Тем не менее "мучения" принесли результат: выяснилось, что светская львица не заразилась ковидом. Повеселевшая инста-дива поспешила поделиться различными советами, как поддержать свой иммунитет: "Короче, зайчики. Напилась имбиря. Тест отрицательный. Я знала, что он отрицательный, короче, лечимся теперь".
Ранее Лайф писал, что Виктория Боня раскритиковала выбор жюри на прошедшем конкурсе "Мисс Вселенная". В беседе с Лайфом девушка выразила сомнения относительно природной красоты победительницы из Мексики.
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