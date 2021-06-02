Виктория Боня, российская телеведущая и блогерша, в прямом эфире в своём аккаунте в "Инстаграме" сообщила аудитории, что "захрипела", заболела, и тут же, не выходя из Сети, протестировала себя на наличие коронавируса. Девушка подписала сториз фразой "Затолкала по самый локоть", зрелище действительно оказалось не из приятных.