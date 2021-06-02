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Чай по 1200 рублей, ягнёнок за 17 000, виски — почти за миллион: Какое меню предлагают участникам ПМЭФ-2021

Гости Петербургского форума могут выбрать варианты между кухней разных стран. К примеру, комплексный обед обойдётся в 3800 рублей.

2 июня, 20:37

Фото © //t.me/nerubin

Фото © LiFE SHOT

Фото © LiFE SHOT

Суп из нута с креветками и пастой кавателли, маринованная форель с салатом кайсо, жареные артишоки с миндальным пюре. Это примеры блюд, которые предлагают отведать участникам Петербургского международного экономического форума в ресторанах, открытых для гостей.

В одном из них с одинаковым ценником 3800 рублей можно выбрать комплексный обед из итальянской, паназиатской, русской, вегетарианской кухни. В итальянском варианте выбор богаче — из семи блюд, в вегетарианском — всего из четырёх.

Фото © t.me/nerubin

Фото © t.me/nerubin

Посетители форума делятся впечатлениями от посещения. Так, в одном из гастрономических телеграм-каналов рассказали, что в другом ресторане можно заказать сырники за 1100 рублей, тыквенный суп за 1400 рублей, бок ягнёнка за 17 000 рублей. Дополнить заказ хлебом обойдётся в 480 рублей, рисом на гарнир — 990 рублей. Отдельного внимания достойно меню алкогольных напитков. Так, можно заказать бутылку виски 0,7 литра выдержкой 62 года за 900 тысяч рублей, 38-летнее — за 500 тысяч рублей. Но это пик стоимости, другие напитки — по более демократичным ценам. Так, пива можно выпить за 1300 рублей за пол-литра.

Фото © t.me/nerubin

Фото © t.me/nerubin

Как подмечают блогеры, в чеке есть упоминание, что услуги точки общественного питания "НДС не облагаются".

Гигантский краб Юра из Мурманска покорил участников ПМЭФ

Гигантский краб Юра из Мурманска покорил участников ПМЭФ

Ранее стало известно, кто из лидеров мировых корпораций посетит ПМЭФ. Среди таких лиц — главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне, член совета директоров Qatar Financial Centre Юсуф Мохамед Аль-Джаида, председатель правления, главный исполнительный директор Wintershall Dea GmbH Марио Мерен и многие другие.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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