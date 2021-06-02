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Суп из нута с креветками и пастой кавателли, маринованная форель с салатом кайсо, жареные артишоки с миндальным пюре. Это примеры блюд, которые предлагают отведать участникам Петербургского международного экономического форума в ресторанах, открытых для гостей.

В одном из них с одинаковым ценником 3800 рублей можно выбрать комплексный обед из итальянской, паназиатской, русской, вегетарианской кухни. В итальянском варианте выбор богаче — из семи блюд, в вегетарианском — всего из четырёх.

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Посетители форума делятся впечатлениями от посещения. Так, в одном из гастрономических телеграм-каналов рассказали, что в другом ресторане можно заказать сырники за 1100 рублей, тыквенный суп за 1400 рублей, бок ягнёнка за 17 000 рублей. Дополнить заказ хлебом обойдётся в 480 рублей, рисом на гарнир — 990 рублей. Отдельного внимания достойно меню алкогольных напитков. Так, можно заказать бутылку виски 0,7 литра выдержкой 62 года за 900 тысяч рублей, 38-летнее — за 500 тысяч рублей. Но это пик стоимости, другие напитки — по более демократичным ценам. Так, пива можно выпить за 1300 рублей за пол-литра.

Фото © t.me/nerubin

Как подмечают блогеры, в чеке есть упоминание, что услуги точки общественного питания "НДС не облагаются".