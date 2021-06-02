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Утверждён новый порядок ввоза лекарств в Россию

Разрешение на импорт можно будет получить онлайн. Услуга станет доступна уже в сентябре, что позволит упростить и ускорить процесс.

2 июня, 20:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Порядок ввоза лекарств в Россию вскоре изменится. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, которым разрешил получать документы на ввоз медикаментов через единый портал госуслуг.

"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении правительства.

Там напомнили, что на территорию Евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесённые в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны — участницы союза. При ввозе необходимо соблюдать особые требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС.

"В России для ввоза медикаментов, за исключением отдельных случаев, нужно заключение Министерства здравоохранения. Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме", — уточнили в правительстве.

Ранее участники рынка направляли документы через электронную форму на сайте Минздрава. Теперь этот сервис будет доступен на портале госуслуг.

"Разрешение, которое выдаёт Минздрав, будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс оформления разрешений", — добавили в правительстве.

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Напомним, что ранее Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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