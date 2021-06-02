В Подмосковье полицейского избили из-за места на парковке

В подмосковных Химках мужчина избил полицейского, который якобы занял "его" место на автомобильной парковке. Мужчину задержали коллеги пострадавшего, однако досталось и им. Лайф узнал подробности инцидента.

1 июня 40-летний майор полиции Роман Б. вместе с коллегами прибыл на вызов на улицу Бурденко в Химках и припарковался у жилого дома на служебной машине. В этот момент на внедорожнике подъехал некто Рамил И. Он начал сигналить и ругаться матом.

Для разбирательств мужчины вышли из машин, и вскоре Рамил начал бить полицейского. На помощь ему пришли коллеги, которые скрутили дебошира и доставили его в отдел.

У пострадавшего сотрудника МВД медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб мягких тканей головы и ссадины лица. По предварительным данным, агрессивный "хозяин" парковки — бывший спецназовец, боец ММА. Теперь ему может грозить уголовное дело.

Полицейские заподозрили, что неадекватный гражданин был под наркотиками: крайне встревоженным, агрессивным, чрезмерно подвижным и активным.