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Эпидемиолог спрогнозировал развитие пандемии ковида и призвал вакцинироваться

Новый коронавирус быстро видоизменяется, но и наука человечества не стоит на месте — будут появляться всё новые препараты.

2 июня, 22:11

Фото © Pixabay

С течением времени заболевание CoViD-19 станет сезонным. Так считает заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ профессор Алексей Яковлев. По его словам, если вирус будет мутировать, то с ним придётся иметь дело долго.

"Сейчас мы только изучаем эффективность вакцин первого поколения, и они показывают свою эффективность. Но наука не стоит на месте, будут более совершенные вакцины. Вакцинация должна быть массовой, всеобщей, если мы хотим остановить пандемию. Она должна охватывать максимальное количество людей", — высказался Яковлев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он пояснил, что вакцинация была начата с людей старших возрастов по той причине, что они находятся в зоне риска и имеют большую вероятность погибнуть от болезни.

"Но сейчас болеют и молодые, и болеют тяжело, и молодые контингенты подтверждают необходимость вакцинации и борьбы с пандемией", — считает Алексей Яковлев. Он добавил, что вакцинация необходима всем, у кого снижается уровень антител.

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины против коронавируса. По его данным по состоянию на 2 июня 2021 года, более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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