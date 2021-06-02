Эпидемиолог спрогнозировал развитие пандемии ковида и призвал вакцинироваться

С течением времени заболевание CoViD-19 станет сезонным. Так считает заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ профессор Алексей Яковлев. По его словам, если вирус будет мутировать, то с ним придётся иметь дело долго.

"Сейчас мы только изучаем эффективность вакцин первого поколения, и они показывают свою эффективность. Но наука не стоит на месте, будут более совершенные вакцины. Вакцинация должна быть массовой, всеобщей, если мы хотим остановить пандемию. Она должна охватывать максимальное количество людей", — высказался Яковлев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Он пояснил, что вакцинация была начата с людей старших возрастов по той причине, что они находятся в зоне риска и имеют большую вероятность погибнуть от болезни.

"Но сейчас болеют и молодые, и болеют тяжело, и молодые контингенты подтверждают необходимость вакцинации и борьбы с пандемией", — считает Алексей Яковлев. Он добавил, что вакцинация необходима всем, у кого снижается уровень антител.