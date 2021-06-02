"Стал удалять iCloud": Попутчица рассказала о попытках Протасевича зачистить гаджеты перед посадкой
Сам он на допросе признался, что сначала очень нервничал, потом понял, что это уже бесполезно.
Фото © Кадр из видео телеканала ОНТ
Роман Протасевич, один из основателей телеграм-канала NEXTA, очень нервничал, когда понял, что самолёт с ним будет посажен в Минске. Белорусский канал ОНТ обнародовал комментарии пассажиров, находившихся рядом с блогером. По словам очевидцев, он в первую очередь вызвал стюардессу.
"Парень схватился за голову и сказал на английском: "Вы что, сумасшедшие, меня там убьют", он пытался говорить с проводником: "Мне нельзя туда лететь!" — рассказывают пассажиры, находившиеся рядом, в фильме, опубликованном на YouTube-канале ОНТ. Девушка, сидевшая очень близко, могла наблюдать поведение блогера через зазор между сиденьями. По её словам, молодой человек стал экстренно зачищать свои гаджеты.
"Он начал доставать вещи, у него был рюкзак бежевый, такой типа военный, начал доставать свои вещи: телефон, ноутбук, ноутбук начал открывать... Он начал доставать, начал пытаться удалить айклауд, пытаться спрятать ноутбук", — рассказывает пассажир рейса FR 4978 Афины — Вильнюс Александра.
Сам Протасевич на допросе рассказал, что, когда самолёт начал садиться, он понял, что "паниковать дальше бесполезно".
Ранее Лайф публиковал фрагмент из видео допросов задержанного в минском аэропорту блогера, где Протасевич рассказывает об условиях содержания в белорусском СИЗО, а точнее, об обилии еды в изоляторе.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.
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