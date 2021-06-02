Роман Протасевич, один из основателей телеграм-канала NEXTA, очень нервничал, когда понял, что самолёт с ним будет посажен в Минске. Белорусский канал ОНТ обнародовал комментарии пассажиров, находившихся рядом с блогером. По словам очевидцев, он в первую очередь вызвал стюардессу.

"Парень схватился за голову и сказал на английском: "Вы что, сумасшедшие, меня там убьют", он пытался говорить с проводником: "Мне нельзя туда лететь!" — рассказывают пассажиры, находившиеся рядом, в фильме, опубликованном на YouTube-канале ОНТ. Девушка, сидевшая очень близко, могла наблюдать поведение блогера через зазор между сиденьями. По её словам, молодой человек стал экстренно зачищать свои гаджеты.

"Он начал доставать вещи, у него был рюкзак бежевый, такой типа военный, начал доставать свои вещи: телефон, ноутбук, ноутбук начал открывать... Он начал доставать, начал пытаться удалить айклауд, пытаться спрятать ноутбук", — рассказывает пассажир рейса FR 4978 Афины — Вильнюс Александра.

Сам Протасевич на допросе рассказал, что, когда самолёт начал садиться, он понял, что "паниковать дальше бесполезно".

Ранее Лайф публиковал фрагмент из видео допросов задержанного в минском аэропорту блогера, где Протасевич рассказывает об условиях содержания в белорусском СИЗО, а точнее, об обилии еды в изоляторе.