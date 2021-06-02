Чебурашка в полнометражном мультфильме предстанет в новом образе

На российских экранах вновь появится Чебурашка. На этот раз любимый многими поколениями мультипликационный герой предстанет в полнометражной ленте. Об этом во время ПМЭФ рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва в интервью телеканалу "360".

Сейчас у Чебурашки начинается новая жизнь. Около года назад вышел эпизод "Чебурашка. Возвращение домой". Пока ещё ушастый персонаж остаётся предметом спора с Японией по правам на этот образ.

За Страной восходящего солнца ещё держатся права на Чебурашку и часть международных прав на Чебурашку 50-летней давности. Но все права на него в России и странах СНГ "Союзмультфильм" себе вернул.

Слащёва объяснила, что в этот раз на обновлённый персонаж все международные права только у "Союзмультфильма". И киностудия готовится снять полнометражную ленту.

"Мы совместно с компанией Yellow, Black and White работаем над созданием полного метра про Чебурашку, где в мире людей будет жить живой и совершенно другой персонаж. Каждая перерисовка Чебурашки при сохранении общего мимимишного вида: больших ушей, глаз и трогательности его взгляда — создаёт новый персонаж, который заново регистрируется", — пояснила Слащёва.