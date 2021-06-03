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Регион
Опубликовано 3 июня 2021, 01:43

Досталось почти как Трампу: Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии

Мохаммаду Бухари. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Мохаммаду Бухари. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

На такие действия администрацию соцсети подтолкнуло сообщение Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам.

На компанию Twitter обрушился шквал критики со стороны властей Нигерии. Соцсеть обвиняют в двойных стандартах и потворстве сепаратистам, мечтающим создать государство Биафра.

Причиной для этого, как пишет Sahara Reporters, стало решение соцсети Twitter удалить сообщение лидера Нигерии Мохаммаду Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. В нём он также упомянул гражданскую войну на юго-востоке страны в 1967–1970 годах.

[соцсети] Twitter могут быть свои правила, однако они не являются всеобщими. Если президент любого государства мира обеспокоен складывающейся ситуацией, то он может свободно выражать своё мнение", — заявил министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед.

В своём объяснении компания указала, что нигерийский президент нарушил политику соцсети Twitter в части "оскорбительного поведения". В результате сообщение было удалено, а аккаунт главы государства заблокирован на 12 часов.

Делегация РФ на переговорах в Вене завела канал в Telegram после блокировки в Twitter
Делегация РФ на переговорах в Вене завела канал в Telegram после блокировки в Twitter

Напомним, ранее аккаунт президента США Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда на фоне его несогласия принять результаты выборов нового главы государства.

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Артем Порвин
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