Досталось почти как Трампу: Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии
На такие действия администрацию соцсети подтолкнуло сообщение Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам.
Мохаммаду Бухари. Фото © ТАСС \ Михаил Метцель
На компанию Twitter обрушился шквал критики со стороны властей Нигерии. Соцсеть обвиняют в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать государство Биафру.
Причиной для этого, как пишет Sahara Reporters, стало решение Twitter удалить сообщение лидера Нигерии Мухаммада Бухари, в котором он пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. В нём он также упомянул гражданскую войну на юго-востоке страны в 1967-70 годах
"У Twitter могут быть свои правила, однако они не являются всеобщим. Если президент любого государства мира обеспокоен складывающейся ситуацией, то он может свободно выражать свое мнение", - заявил министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед.
В своем объяснении компания указала, что нигерийский президент нарушил политику Twitter в части "оскорбительного поведения". В результате сообщение было удалено, а аккаунт главы государства заблокирован на 12 часов.
Напомним, ранее аккаунт президента США Дональда Трампа в "Твиттере" заблокировали навсегда на фоне его несогласия принять результаты выборов нового главы государства.
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