В России предложили ввести номерные знаки для электросамокатов

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает самокаты и другие подобные транспортные средства оснастить номерными знаками.

"Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда", — говорится на сайте СПЧ.

В числе потенциально опасных упомянуты электровелосипеды, сегвеи, моноколёса и "иные подобные средства". Предлагается также внести поправки в правила дорожного движения, ограничить скорость такого транспорта, исходя из возраста его владельца, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб.

Отмечается, что СПЧ выступает за "скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков". Предложения совета были направлены в МВД и Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте России.