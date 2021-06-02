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В России предложили ввести номерные знаки для электросамокатов

Ещё одно предложение — причислить их к числу источников повышенной опасности, чтобы повысить ответственность владельцев в случае ЧП.

2 июня, 23:24
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает самокаты и другие подобные транспортные средства оснастить номерными знаками.

"Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда", говорится на сайте СПЧ.

В числе потенциально опасных упомянуты электровелосипеды, сегвеи, моноколёса и "иные подобные средства". Предлагается также внести поправки в правила дорожного движения, ограничить скорость такого транспорта, исходя из возраста его владельца, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб.

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Отмечается, что СПЧ выступает за "скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков". Предложения совета были направлены в МВД и Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте России.

Ранее Лайф писал, что власти Москвы вслед за Петербургом уже начали ограничивать электросамокаты по скорости. В центре Москвы и городских парках скорость арендованных самокатов не должна превышать 15 км/ч.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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