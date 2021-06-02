Умер актёр из "Ментозавров"

Российский артист и каскадёр Андрей Погребинский, который сыграл небольшие роли в таких фильмах, как "Ментозавры", "Улицы разбитых фонарей – 15" и других, умер в возрасте 45 лет.

Как сообщает Пятый канал, кончину артиста подтвердила его мать. Причина смерти пока не известна. О дате и месте похорон станет известно позже.

Погребинский родился 13 февраля 1976 года. В его фильмографии насчитывается свыше 50 работ. Активный скачок в его карьере случился в 2015 году. Тогда он снялся в сериалах "Полицейский участок", "Улицы разбитых фонарей – 15", "Дружина". Наибольшую же известность принесла ему главная роль полицейского Владимира Доценко в сериале "Ментозавры", который был запущен в 2021 году.