В Нижегородской области разукрасили "Теслу" в стиле хохломы. Видео © ВКонтакте / Типичный Нижний Новгород

В городе Семёнов в Нижегородской области электромобиль Tesla расписали в стиле хохломы. Таким необычным способом россияне решили позвать основателя компании Илона Маска в гости.

Идея возникла у художников после слов американского изобретателя и бизнесмена о возможном строительстве завода Tesla в России. Местные жители также записали видеообращение, в котором позвали Маска приехать к ним в гости и "сходить в баньку".

"Илон Маск! Приезжай к нам в гости в Нижний Новгород. Мы тебя встретим, у нас очень хорошо, люди все радушные. И в баньке попаришься. И девушки хорошие у нас здесь. Можешь жену себе найти", — сказала местная жительница Анастасия Абрамова на видео, опубликованном в паблике "Типичный Нижний Новгород".