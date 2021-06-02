Как тебе такое, Илон Маск?: Под Нижним Новгородом "Теслу" расписали под хохлому
Основателя автомобильной компании пригласили в гости, предложили сходить в баню и пообещали найти ему в России жену.
В Нижегородской области разукрасили "Теслу" в стиле хохломы. Видео © ВКонтакте / Типичный Нижний Новгород
В городе Семёнов в Нижегородской области электромобиль Tesla расписали в стиле хохломы. Таким необычным способом россияне решили позвать основателя компании Илона Маска в гости.
Идея возникла у художников после слов американского изобретателя и бизнесмена о возможном строительстве завода Tesla в России. Местные жители также записали видеообращение, в котором позвали Маска приехать к ним в гости и "сходить в баньку".
"Илон Маск! Приезжай к нам в гости в Нижний Новгород. Мы тебя встретим, у нас очень хорошо, люди все радушные. И в баньке попаришься. И девушки хорошие у нас здесь. Можешь жену себе найти", — сказала местная жительница Анастасия Абрамова на видео, опубликованном в паблике "Типичный Нижний Новгород".
Напомним, Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил Маску построить в регионе завод по производству электромобилей. Глава Подмосковья отметил, что в распоряжение американского бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.
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