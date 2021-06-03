Информация о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу вновь разрешили пользоваться учётными записями в социальных сетях Facebook и Instagram, не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Facebook Энди Стоун.

"Статус президента Трампа на нашей платформе нисколько не изменился", — отметил он в своём микроблоге в соцсети Twitter.

Стоун подчеркнул, что доступ Трампа к соцсетям ограничен на неопределённое время. Ранее появилась информация о том, что руководство компании якобы восстановило доступ бывшего президента к страницам в этих двух соцсетях. Американские СМИ аргументировали это тем, что сторонние пользователи могут просматривать аккаунты Трампа. На самом же деле запрет распространялся только на размещение публикаций бывшим американским лидером.