Радоваться рано: Разблокировка Трампа на Facebook и Instagram не подтвердилась
Некоторые американские СМИ поспешили с сообщением о том, что аккаунты президента в этих соцсетях разморозили.
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Информация о том, что бывшему президенту США Дональду Трампу вновь разрешили пользоваться учётными записями в социальных сетях Facebook и Instagram, не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Facebook Энди Стоун.
"Статус президента Трампа на нашей платформе нисколько не изменился", — отметил он в своём микроблоге в соцсети Twitter.
Стоун подчеркнул, что доступ Трампа к соцсетям ограничен на неопределённое время. Ранее появилась информация о том, что руководство компании якобы восстановило доступ бывшего президента к страницам в этих двух соцсетях. Американские СМИ аргументировали это тем, что сторонние пользователи могут просматривать аккаунты Трампа. На самом же деле запрет распространялся только на размещение публикаций бывшим американским лидером.
Напомним, аккаунт Трампа в "Твиттере" также заблокировали навсегда. Это было сделано на фоне несогласия Трампа с результатами выборов президента США, на которых победил не он, а Джо Байден.
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