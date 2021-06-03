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В Израиле оппозиция объявила о формировании правительства без Нетаньяху

Он занимал пост главы кабмина с 2009 года, однако в этот раз партия "Ликуд" не смогла добиться создания коалиции.

3 июня, 00:19
<p>Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / AP</p>

Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / AP

В Израиле лидер оппозиционной партии "Еш атид" Яир Лапид сообщил президенту Реувену Ривлину о том, что ему удалось сформировать коалицию для создания кабинета министров.

"Я проинформировал президента государства Реувена Ривлина, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции", — говорится в сообщении Лапида в "Твиттере".

До истечения срока мандата на формирование кабмина оставалось полчаса. Лапид пообещал, что будущее правительство будет "работать на благо всех израильских граждан: тех, кто голосовал за него, и тех, кто не голосовал". Канцелярия Ривлина подтвердила факт получения сообщения о том, что оппозиция готова формировать кабмин.

В правительство войдёт восемь партий, в том числе "Ямин", "Еш атид", "Кахоль-лаван", "Наш дом — Израиль". Лидер "Ямина" Нафтали Бенет станет премьер-министром, а Лапид — альтернативным премьер-министром. Их ротация произойдёт примерно через два года. Местные СМИ сообщают, что голосование по утверждению кабмина в кнессете будет назначено через 12 дней.

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Биньямин Нетаньяху пока остаётся главой переходного правительства. Он непрерывно находится у власти в Израиле с 2009 года. Его партия "Ликуд" в создании нового правительства не участвует. У неё был шанс, но в положенный срок политическая организация не уложилась.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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