В Израиле оппозиция объявила о формировании правительства без Нетаньяху

В Израиле лидер оппозиционной партии "Еш атид" Яир Лапид сообщил президенту Реувену Ривлину о том, что ему удалось сформировать коалицию для создания кабинета министров.

"Я проинформировал президента государства Реувена Ривлина, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции", — говорится в сообщении Лапида в "Твиттере".

До истечения срока мандата на формирование кабмина оставалось полчаса. Лапид пообещал, что будущее правительство будет "работать на благо всех израильских граждан: тех, кто голосовал за него, и тех, кто не голосовал". Канцелярия Ривлина подтвердила факт получения сообщения о том, что оппозиция готова формировать кабмин.

В правительство войдёт восемь партий, в том числе "Ямин", "Еш атид", "Кахоль-лаван", "Наш дом — Израиль". Лидер "Ямина" Нафтали Бенет станет премьер-министром, а Лапид — альтернативным премьер-министром. Их ротация произойдёт примерно через два года. Местные СМИ сообщают, что голосование по утверждению кабмина в кнессете будет назначено через 12 дней.