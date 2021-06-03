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Советники Байдена и Меркель обсудили Россию и "Северный поток – 2"

Речь шла в том числе о "беспокоящих США вопросах", касающихся рисков для Украины, связанных с запуском этого проекта.

3 июня, 00:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Белом доме сообщили, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Украину, Россию и энергетическую безопасность Европы. Эксперты двух стран также обсудили "Северный поток – 2".

"Они поговорили о предстоящей встрече лидеров "Группы семи" и саммите НАТО, о важности обеспечить безопасность энергетического будущего Европы", — добавили в пресс-службе Белого дома.

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Говоря о "Северном потоке – 2", стороны коснулись "беспокоящих США вопросов относительно рисков, которые он представляет для Украины и энергетической безопасности Европы".

Ранее Лайф сообщал, что объекты "Северного потока – 2" в РФ начнут работать в тестовом режиме на следующей неделе. А 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку трубопровода в немецких водах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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