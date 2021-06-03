Советники Байдена и Меркель обсудили Россию и "Северный поток – 2"

В Белом доме сообщили, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Украину, Россию и энергетическую безопасность Европы. Эксперты двух стран также обсудили "Северный поток – 2".

"Они поговорили о предстоящей встрече лидеров "Группы семи" и саммите НАТО, о важности обеспечить безопасность энергетического будущего Европы", — добавили в пресс-службе Белого дома.

Говоря о "Северном потоке – 2", стороны коснулись "беспокоящих США вопросов относительно рисков, которые он представляет для Украины и энергетической безопасности Европы".