Советники Байдена и Меркель обсудили Россию и "Северный поток – 2"
Речь шла в том числе о "беспокоящих США вопросах", касающихся рисков для Украины, связанных с запуском этого проекта.
Фото © Pixabay
В Белом доме сообщили, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с советником канцлера ФРГ Яном Хеккером Украину, Россию и энергетическую безопасность Европы. Эксперты двух стран также обсудили "Северный поток – 2".
"Они поговорили о предстоящей встрече лидеров "Группы семи" и саммите НАТО, о важности обеспечить безопасность энергетического будущего Европы", — добавили в пресс-службе Белого дома.
"Будет нечем платить за армию": Киев пожаловался на перспективу потерять $3 млрд из-за "Северного потока – 2"
Говоря о "Северном потоке – 2", стороны коснулись "беспокоящих США вопросов относительно рисков, которые он представляет для Украины и энергетической безопасности Европы".
Ранее Лайф сообщал, что объекты "Северного потока – 2" в РФ начнут работать в тестовом режиме на следующей неделе. А 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку трубопровода в немецких водах.
Комментариев: 0