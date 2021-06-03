Арестованный в Белоруссии сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич уверен, что его подставили. Он считает, что тесно работал с этим человеком и у них был конфликт.

О своих предположениях Протасевич рассказал на допросе, кадры которого показаны в фильме государственного белорусского телеканала ОНТ. Он посвящён экстренной посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы", — заявил Протасевич.

Оппозиционер отмечает, что информация о рейсе, на котором он летит в Вильнюс, была написана им в рабочий чат за 40 минут до вылета. В чате, по словам Романа, находился и тот человек, о котором он говорит.

"Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал, — реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!" — рассказал Протасевич.

По его мнению, этот человек имеет связи с киберпартизанами и имеет непосредственное отношение к лжеминированиям в Белоруссии. При этом телеканал обращает внимание на тот факт, что первую публикацию о задержании сделал советник экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка — за полчаса до фактического ареста. На тот момент Протасевич ещё стоял в очереди и проходил пограничный контроль.

Тем не менее оппозиционер говорит, что с Вячоркой у него были хорошие отношения и он даже хвалил Протасевича. Однако, как только он улетел из Афин, отношение к нему изменилось на противоположное.