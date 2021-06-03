Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Личностный конфликт": Протасевич рассказал, кто его подставил

Человек, подставивший белорусского оппозиционера, связан с киберпартизанами и лжеминированиями в Белоруссии.

3 июня, 00:40
<p>Кадр из видео © ОНТ</p>

Кадр из видео © ОНТ

Арестованный в Белоруссии сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич уверен, что его подставили. Он считает, что тесно работал с этим человеком и у них был конфликт.

О своих предположениях Протасевич рассказал на допросе, кадры которого показаны в фильме государственного белорусского телеканала ОНТ. Он посвящён экстренной посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы", — заявил Протасевич.

Оппозиционер отмечает, что информация о рейсе, на котором он летит в Вильнюс, была написана им в рабочий чат за 40 минут до вылета. В чате, по словам Романа, находился и тот человек, о котором он говорит.

"Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал, — реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!" рассказал Протасевич.

По его мнению, этот человек имеет связи с киберпартизанами и имеет непосредственное отношение к лжеминированиям в Белоруссии. При этом телеканал обращает внимание на тот факт, что первую публикацию о задержании сделал советник экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка — за полчаса до фактического ареста. На тот момент Протасевич ещё стоял в очереди и проходил пограничный контроль.

Тем не менее оппозиционер говорит, что с Вячоркой у него были хорошие отношения и он даже хвалил Протасевича. Однако, как только он улетел из Афин, отношение к нему изменилось на противоположное.

"Надо есть, а всё не влазит": Протасевич рассказал об отменном питании в белорусском СИЗО

"Надо есть, а всё не влазит": Протасевич рассказал об отменном питании в белорусском СИЗО

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Это не перехват": В Минске объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал рейс Ryanair

вчера в 23:59

"Стал удалять iCloud": Попутчица рассказала о попытках Протасевича зачистить гаджеты перед посадкой

вчера в 22:27

Захарова не исключила "русский след" в скандале со шпионажем США за Меркель

сегодня в 01:24

Российскую "лунную" сверхтяжёлую ракету решили спроектировать многоразовой

сегодня в 01:38

"Уж очень явно мимо!": В РАН ответили на сообщения о надвигающемся на Землю облаке плазмы

сегодня в 01:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1