Российскую "лунную" сверхтяжёлую ракету решили спроектировать многоразовой
Согласно предварительным проектам, повторно могут использоваться разгонные блоки первой ступени.
Фото © Pixabay
"Роскосмос" не исключает, что ракета-носитель сверхтяжёлого класса, предназначенная для полётов к Луне, получит возвращаемые на Землю элементы. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Уточняется, что в данный момент готовится разработка технического проекта.
"В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН", — приводит РИА "Новости" цитату из документации.
Ранее Лайф рассказал, что в "Роскосмосе" показали места для посадки первых ступеней ракет. В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает подобные летательные аппараты на сушу или морскую платформу.
Комментариев: 0