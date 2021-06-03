Российскую "лунную" сверхтяжёлую ракету решили спроектировать многоразовой

"Роскосмос" не исключает, что ракета-носитель сверхтяжёлого класса, предназначенная для полётов к Луне, получит возвращаемые на Землю элементы. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Уточняется, что в данный момент готовится разработка технического проекта.

"В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН", — приводит РИА "Новости" цитату из документации.