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Российскую "лунную" сверхтяжёлую ракету решили спроектировать многоразовой

Согласно предварительным проектам, повторно могут использоваться разгонные блоки первой ступени.

3 июня, 01:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Роскосмос" не исключает, что ракета-носитель сверхтяжёлого класса, предназначенная для полётов к Луне, получит возвращаемые на Землю элементы. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Уточняется, что в данный момент готовится разработка технического проекта.

"В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН", — приводит РИА "Новости" цитату из документации.

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Ранее Лайф рассказал, что в "Роскосмосе" показали места для посадки первых ступеней ракет. В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает подобные летательные аппараты на сушу или морскую платформу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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